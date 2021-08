Morte Astori, la sentenza di condanna: “Il calciatore si poteva salvare”

Ecco cosa è emerso dalla sentenza di condanna in merito alla morte di Davide Astori, ex difensore della Fiorentina con un passato nel Milan

Il gip Angelo Antonio Pezzuti ha condannato ad un anno il medico sportivo Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo per la morte di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è scomparso il 4 marzo 2018 a causa di una cardiomiopatia aritmogena. Il 'Corriere Fiorentino' ha riportato le parole del gip, il quale ha motivato la sentenza della condanna. "Con la sua condotta l’imputato ha impedito l’accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto. I periti hanno aggiunto che la sospensione dell’attività sportiva avrebbe sicuramente rallentato la progressione della malattia, comunque non avrebbe escluso con certezza l’arresto cardiaco. Tale argomentazione non appare condivisibile. Una corretta diagnosi, effettuata all’esito di tutti i necessari accertamenti, avrebbe comportato l’installazione di un impianto di defibrillazione e ciò avrebbe escluso la morte del calciatore".