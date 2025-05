Moretto e Romano: “Atalanta, si valuta anche Pioli: primo contatto”

"L'Atalanta ha preso contatti con Stefano Pioli come uno dei tre candidati per rimpiazzare Gian Piero Gasperini - gli ha fatto eco, sempre su 'X', Fabrizio Romano -. Pioli potrebbe lasciare l'Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League, l'Atalanta è informata della sua situazione". Che l'ex allenatore del Milan possa tornare 'on fire' in Serie A prossimamente?