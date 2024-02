Monza-Milan, un solo dubbio per Pioli: chi gioca a centrocampo con Adli?

Stefano Pioli, tecnico rossonero, dovrà sciogliere un dubbio in vista di Milan-Monza. Chi giocherà con Yacine Adli a centrocampo?

Nella serata di domenica 18 febbraio, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo all'U-Power Stadium contro il Monza, nel match valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A. L'obiettivo, al momento, è quello di avvicinarsi quanto più possibile alla seconda posizione ricoperta dalla Juventus, cercando anche di risparmiare energie in vista del ritorno dei play-off di Europa League contro il Rennes.