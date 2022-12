Milan, ricordi Siebert? L’Uruguay infuriato con l’arbitro

Milan, Siebert colpisce ancora

L'arbitro tedesco Daniel Siebert è stato aggredito dai calciatori dell'Uruguay al termine della gara contro il Ghana. Il direttore di gara è stato inseguito per il rigore su Cavani non dato alla Celeste che avrebbe aumentare il vantaggio di un altro gol, quello che poi è mancato per staccare il pass per gli ottavi di finale. I tifosi e la dirigenza del Milan, ricorderanno questo arbitro per la discussa direzione di gara di Milan-Chelsea, partita dei gironi di Champions League. Episodio incriminato il fatto da rigore e rosso diretto di Fikayo Tomori su Mason Mount.