Mondiali, Ibrahimovic presente alla finale: Maldini e Massara no

In questo momento si sta giocando la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia . In campo anche due calciatori del Milan: Theo Hernandez e Olivier Giroud . Anche sugli spalti c'è presenza rossonera.

Ibrahimovic presente alla finale

Ad assistere alla finalissima dei Mondiali tra Francia e Argentina, tra gli spettatori d'eccezione, ci sarà anche l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, nonostante all'inizio dovessero essere presenti anche Maldini, Massara e il tecnico Pioli, alla fine si è scelto di far volare in Qatar solo il centravanti, in rappresentanza del club rossonero.