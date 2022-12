Calciomercato Milan – Dalla Spagna: c’è anche il Barcellona su Amrabat

Tra gli obiettivi del Milan per il centrocampo sul calciomercato c'è anche Sofyan Amrabat, da molto tempo. Il centrocampista marocchino della Fiorentina, però, è stato autore di un Mondiale di livello altissimo e ha attirato su di sé l'attenzione di moltissime squadre. Questo, ora, complica molto le cose. Il classe 1996 ha il contratto in scadenza con i viola nel 2024 e il Milan, per questo, sperava in estate di poterlo prendere a prezzo di saldo. Ora però ci sono tante squadre e quindi sarà difficile arrivare per primi.