Un gesto simbolico, capace di unire la storia del calcio inglese e quella croata. Prima della sfida di Nations League tra Inghilterra e Croazia, disputatasi lo scorso 12 novembre a Wembley, Luka Modrić ha consegnato personalmente a Harry Kane un regalo speciale da parte della Federazione calcistica croata. L'omaggio è arrivato in una giornata importante per l'attaccante inglese, reduce dalla conquista del Pallone d'Oro e protagonista del suo 126° incontro con la Nazionale, diventando così il calciatore con più presenze nella storia dell'Inghilterra.

Il dono scelto dalla federazione è stato una replica della prima palla da calcio portata in Croazia. Un oggetto dal significato storico, che rappresenta simbolicamente l'inizio del calcio organizzato nel Paese balcanico. A consegnarlo è stato proprio il capitano croato, primo giocatore della sua nazione ad aver conquistato il Pallone d'Oro, in un incontro tra due protagonisti del calcio internazionale che hanno entrambi raggiunto il massimo riconoscimento individuale.

La prima palla arrivata in Croazia nel 1880: il significato del dono

La storia del regalo risale al, quando alcuni industriali inglesi portarono il primo pallone da calcio nella città croata di. Quell'episodio viene considerato uno dei momenti fondamentali per la nascita del calcio organizzato sul territorio croato. Oltre 145 anni dopo, la Federazione ha deciso di ricordare quella vicenda proprio attraverso una replica realizzata appositamente per Kane.

La scelta non è stata casuale. Il dono rappresenta un modo per celebrare il legame storico tra il calcio inglese e quello croato, ricambiando simbolicamente il gesto compiuto dagli industriali britannici alla fine del XIX secolo. Sulla confezione è stata inserita anche una dedica speciale, nella quale vengono ricordati i due traguardi raggiunti dall'attaccante: la vittoria del Pallone d'Oro e il record di presenze con la nazionale inglese.

La particolarità del riconoscimento è sottolineata anche dal numero ristretto di destinatari: prima di Kane, la stessa replica era stata consegnata soltanto a Papa Francesco, durante un'udienza privata nel 2024.

Kane ringrazia Modrić: "È una fonte d'ispirazione"

Il gesto ha assunto un significato ancora più particolare per il rapporto tra i due protagonisti. Modrić e Kane hanno infatti condiviso l'esperienza al Tottenham tra il 2009 e il 2012, prima di intraprendere percorsi differenti. Entrambi hanno poi conquistato il Pallone d'Oro: il croato nel 2018, mentre l'inglese ha ricevuto il riconoscimento nel 2026.

Dopo aver scoperto il significato del regalo, Kane ha voluto ringraziare il centrocampista rossonero. L'attaccante ha raccontato di non aver inizialmente capito cosa rappresentasse il dono, ma di averne apprezzato profondamente la storia e il pensiero alla base dell'iniziativa. Successivamente i due si sono ritrovati, scambiandosi anche le rispettive maglie.

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Kane ha inoltre dedicato parole importanti a Modrić, definendolo un giocatore incredibile, una fonte d'ispirazione e un grande professionista. Particolarmente significativo il riferimento alla sua longevità: secondo l'inglese, il fatto che il croato riesca ancora a giocare ad altissimi livelli a 41 anni è il risultato del lavoro e della mentalità che lo contraddistinguono.

Anche Modrić ha voluto esprimere il proprio giudizio sull'ex compagno. Interpellato per descrivere Kane con una sola parola, il centrocampista del Milan ha risposto semplicemente: "Amazing".