Mino Raiola è morto, le reazioni dal mondo del calcio | LIVE

È morto Mino Raiola, storico procuratore. Era malato da diversi mesi. Ecco come hanno reagito i tanti appassionati e non solo.

Bruttissima notizia per il mondo del calcio e non solo, è morto Mino Raiola a soli 54 anni. Era uno dei procuratori sportivi più importanti di sempre, se non il più importante. Con il Milan ha avuto una storia di gioie e dolori, di alti e bassi, ma sono tanti gli affari fatti coi rossoneri. A oggi, nella squadra rossonera ci sono il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995, e Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981, che erano nella sua scuderia. Ovviamente la notizia ha lasciato di sasso un bel po' di persone. Sui social, queste sono state le reazioni. Non tutte carinissime...