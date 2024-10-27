Il gol da capogiro di Zeroli e il possibile arrivo di Chiesa sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan
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Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Kevin Zeroli segna un gol a capogiro e la rivelazione su Sandro Tonali. Ma anche il possibile arrivo di Federico Chiesa al Milan e le parole su Francesco Camarda, oltra al nome nuovo sul mercato. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.
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