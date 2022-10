Milan, Zenga: “Rossoneri più forti da due anni, punto”

Ieri sera il Milan è ha vinto nettamente contro la Juventus a San Siro e c'è ancora qualcuno che ne è rimasto stupito. A questi ha risposto Walter Zenga, storico portiere nerazzurro e tutt'altro che simpatizzante per i colori rossoneri. È stato molto chiaro e schietto, zittendo tutti coloro che ancora parlano di Milan inferiore sulla carta: "È molto semplice. Il discorso è che il Milan è più forte ed è due anni che lo dimostra. In questo momento tra Milan e Juventus c’è una differenza. In questa partita qua il Milan ha dimostrato di essere superiore, punto”. Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>