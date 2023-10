Milan, due nomi per l’attacco. Le parole di Reijnders e Musah

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicolanella mattina di oggi, martedì 17 ottobre 2023. Anche nel corso della giornata, però, sono emerse molte novità che, in un modo o nell'altro, rientrano nella sfera d'interesse del club rossonero. Dal campo al mercato, passando per le dichiarazioni di Tijjani Reijnders e Yunus Musah. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.