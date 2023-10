Quotidiani sportivi, le prime pagine sull’Italia, Samardzic e l’attentato

Gazzetta dello Sport

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 ottobre 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il caso scommesse e in modo particolare lo stop del centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli. Spazio anche all'Italia di Luciano Spalletti, che stasera scenderà n campo con l'Inghilterra per le qualificazioni ad Euro2024 e all'attentato durante Belgio-Svezia. Nella parte bassa il mercato, con l'Inter fortemente interessata a Mehdi Taremi, ex obiettivo del Milan, e Jonathan David nel mirino del club rossonero. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.