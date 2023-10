Calciomercato Milan – Attaccante, per David tentativo già a gennaio

Milan, Jonathan David primo obiettivo in attacco — In questo inizio di stagione, si legge sulla 'Rosea', Jonathan David non ha cominciato alla grandissima con il Lille (solo 4 gol tra Ligue 1 e Conference League), ma le qualità non si mettono in dubbio. Non è il centravanti classico, alla Olivier Giroud, ma è giovane e ha margini di crescita notevoli. Il costo? Si è parlato di 60 milioni di euro, ma il club transalpino dovrebbe chiedere meno di 40 milioni, una cifra più accessibile per il Diavolo.

Da una parte il Milan ha bisogno di una punta, anche perché per Olivier Giroud, che comunque para e segna, l'età avanza. E Noah Okafor ha dimostrato in più di una circostanza di non poter agire da '9'. D'altro canto per lo stesso Jonathan David un eventuale trasferimento rappresenterebbe un upgrade nella carriera. Il club rossonero, quindi, potrebbe fare un tentativo già nel calciomercato di gennaio. Milan, la verità sul Nuovo Stadio e il confronto con l'Inter >>>

