Nuovo Stadio, Inter più avanti del Milan? Non è vero: il punto | PM News

Milan in vantaggio sull'Inter per il Nuovo Stadio

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, però, non sarebbe questa la situazione, o meglio il Milan sarebbe avanti all'Inter e non il contrario. Questo perché al club rossonero non serve la variante al PGT e soprattutto perché l'area San Francesco di San Donato era già adibita ad uso sportivo. Inoltre il Diavolo non avrebbe un'opzione, in quanto ha già comprato la società che gestisce la zona in cui edificare, ossia Sportlifecity. A conti fatti, dunque, il club di via Aldo Rossi sarebbe in vantaggio rispetto all'Inter sul Nuovo Stadio di circa un anno.