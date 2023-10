Milan, si lavora al rinnovo di Maignan: il punto della situazione | PM News

Il calciomercato estivo si è chiuso ormai da diverse settimane, ma la dirigenza del Milan sarebbe ancora al lavoro per provare ad individuare profili che possano essere utili a Stefano Pioli . Non solo, perché parallelamente l'intenzione sarebbe quella di blindare i propri giocatori migliori. A tal proposito da diverso tempo si parla del possibile rinnovo di Mike Maignan con il club rossonero.

Milan, la verità sul rinnovo di Mike Maignan

Secondo quanto risulta alla nostra redazione al momento sarebbero in corso i dialoghi per il rinnovo di 'Magic Mike' con il Milan, sebbene non sembra esserci fretta su questo fronte. La scadenza del suo contratto con il club rossonero, ricordiamo, è a giugno 2026 e, in questa fase, tutte le parti in causa sarebbero serene. Da una parte il Diavolo vorrebbe prolungare il rapporto con Mike Maignan, dall'altra il francese sembra fortemente intenzionato a rimanere.