Milan, il budget del calciomercato invernale e gli obiettivi | PM News

Calciomercato Milan: dirigenza già al lavoro per l'inverno — I dirigenti del club di Via Aldo Rossi, però, sono già operativi per il calciomercato di gennaio. La rosa del Milan è molto competitiva e i risultati di inizio stagione sono sotto gli occhi di tutti. Si sta studiando, però, se e come apportare eventuali correttivi all'organico tra un paio di mesi. Magari andando a rifinire il lavoro iniziato in estate non terminato per mancanza di tempo.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, il Milan ha ancora a disposizione un budget di circa 15 milioni di euro per il calciomercato di gennaio 2024; soldi non usati la scorsa estate e che possono tornare molto utili per uno o due colpi in entrata con l'inizio del nuovo anno. Ad oggi, sembra che il centrocampo non sarà ritoccato. Manovre, invece, potranno esserci tra difesa e attacco.

Dietro, come noto, manca un vero vice di Theo Hernández e il Milan potrebbe investire 3 o 4 milioni di euro del suo budget per Juan Miranda, classe 2000, terzino sinistro del Betis il cui contratto con il club andaluso scadrà il 30 giugno 2024. La strategia rossonera, per l'ex Barça, è duplice: o arriva subito per pochi soldi, o si aspetterà la prossima stagione, quando sarà svincolato. E per l'attacco?

Dietro Miranda. In attacco Taremi? Le ultime — Non è detto che il Milan investa, alla fine. In fin dei conti, c'è Olivier Giroud. Poi ci sono Okafor, che ha fatto bene finora da prima punta, e Jović, che sta lavorando per entrare in forma e per dare il suo contributo. Qualora, però, tra un paio di mesi la società ritenesse che in avanti ci sia bisogno di un rinforzo, potrebbe riaccendersi la pista che porta a Mehdi Taremi, classe 1992, bomber iraniano del Porto nel mirino anche dell'Inter.

I contatti tra Taremi e il Milan continuano ad esserci anche se, ad onor del vero, va anche detto come in casa rossonera non abbiano di certo dimenticato le problematiche scaturite 'last minute', la scorsa estate, quando, ad accordo trovato con il Porto, i suoi procuratori avanzarono richieste molto esose. Non ci stupirebbe, quindi, se in caso di necessità il Milan cambiasse obiettivo, puntando su altri profili, sebbene l'iraniano piaccia molto in società. Cardinale: "Scudetto, Champions, stadio e Ibra: vi dico tutto" >>>

