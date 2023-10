Calciomercato Milan – Miranda subito: si punta a bruciare il Barcellona

Miranda, però, continua a piacere molto al Milan: recentemente ci sono stati nuovi contatti con l'entourage dello spagnolo, nel tentativo di farlo arrivare in rossonero nel prossimo calciomercato invernale. Il Diavolo punta Miranda, oltre che per l'aspetto tecnico, anche per una questione di costi.

I rossoneri vorrebbero prenderlo pagando 3-4 milioni al Betis — Il giocatore andrà infatti in scadenza di contratto con il Betis il prossimo 30 giugno 2024. Potrebbe arrivare in rossonero, dunque, a parametro zero a fine stagione ma il Diavolo vorrebbe anticipare il colpo con un'offerta di 3-4 milioni di euro per il Betis a gennaio.

Così facendo, il Milan potrebbe bruciare la concorrenza del Barcellona, altro club interessato a Miranda. Società che, sicuramente, ha un grande fascino sul giocatore: in passato il terzino ha giocato proprio con la maglia blaugrana, nel settore giovanile, prima di far ritorno al Betis, laddove era nato e cresciuto.

Qualora il Milan mettesse le mani su Miranda a gennaio, lascerebbe poi partire Davide Bartesaghi in prestito secco per il resto della stagione. Cardinale: "Scudetto, Champions, stadio e Ibra: vi dico tutto" >>>

