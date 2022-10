Milan, presenti al Vismara Maldini, Massara e Gazidis | News

E' in corso in questo momento Milan-Empoli, gara valida per la 7^ giornata del campionato Primavera. Tre ospiti d'eccezione ad assistere al match della squadra di Ignazio Abate. Si tratta di Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis, i quali mostrano la loro vicinanza nonostante sia una giornata importante in quanto la prima squadra affronterà la Juventus. Sugli spalti, inoltre, presenti anche degli uomini molto vicini a Gerry Cardinale. Ecco dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming.