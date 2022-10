Milan Under 16, una partenza perfetta: le ultime e i dettagli

Tre partite, tre vittorie, 13 gol segnati, 2 subiti e primato solitario in classifica. Niente male come ruolino di marcia per l'U16 rossonera, che ha approcciato la nuova stagione nel modo giusto. Dalla Finale Scudetto della stagione scorsa, persa ai supplementari con la Roma, tante situazioni sono cambiate: Ignazio Abate ha salutato la categoria e ha preso il timone della Primavera, al suo posto in panchina c'è Simone Baldo.