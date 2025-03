Milan, un altro caso Theo Hernández: questa l’ultima del francese

Milan, Theo Hernández ha un problema al polpaccio. Ma non per la Francia — Non si è allenato con il gruppo, ma ha scelto di rimanere a disposizione della Francia di Didier Deschamps per i quarti di finale di Nations League contro la Croazia, mentre Marcus Thuram, per esempio, per problemi alla caviglia, è tornato a disposizione dello staff medico dell'Inter.

Al suo ritorno in Nazionale, poi, ha fatto notare la 'rosea', Theo Hernández ha dedicato due post 'Instagram'. L'ultimo post sul social riferito al Milan è datato 19 febbraio scorso, per chiedere scusa a tutti dopo l'espulsione contro il Feyenoord, costata il passaggio del turno in Champions League ai rossoneri.

Il club rossonero non gli proporrà il rinnovo e aspetta offerte — Insomma, per il quotidiano sportivo nazionale, c'è sempre un motivo per parlare male di Theo Hernández, a cui non dovrebbe essere rinnovato il contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno 2026. Il club rossonero aspetta offerte a fine stagione e, se non arriveranno, c'è anche il rischio che il giocatore vada via tra un anno a parametro zero.

Il Milan ha già deciso di prendere un altro terzino sinistro e di non proporre a Theo un ricco rinnovo: il giocatore, infatti, pretenderebbe un ritocco verso l'alto al suo stipendio e la società non ha alcuna intenzione di concederglielo. In un finale di stagione in cui Conceição avrà bisogno di giocatori fortemente motivati, la candidatura di Theo Hernández per un posto da titolare diventa più che mai a rischio.

Si fa avanti, quindi, la possibilità che Álex Jiménez lo scalzi nel ruolo di terzino sinistro: corre, si impegna, cerca di partecipare il più possibile al gioco. LEGGI ANCHE: Un Milan più italiano: botto di calciomercato low cost per i rossoneri >>>