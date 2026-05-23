Il recente caos societario ha portato Gerry Cardinale a riflettere sul futuro del Milan. Il proprietario è pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione in dirigenza: quasi tutte le figure sono a rischio. Nella giornata di oggi, però, c'è un nome insospettabile che sembra sempre più lontano dai piani del club rossonero, il cui addio potrebbe aprire una serie di sliding doors in vista della prossima stagione.