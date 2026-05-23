Il recente caos societario ha portato Gerry Cardinale a riflettere sul futuro del Milan. Il proprietario è pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione in dirigenza: quasi tutte le figure sono a rischio. Nella giornata di oggi, però, c'è un nome insospettabile che sembra sempre più lontano dai piani del club rossonero, il cui addio potrebbe aprire una serie di sliding doors in vista della prossima stagione.
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Addio a sorpresa, via anche lui. Milan-Cagliari, Allegri sorprende: la probabile formazione
Dalla rivoluzione in dirigenza alla probabile formazione di Allegri contro il Cagliari: il nostro Stefano Bressi fa il punto sui temi più caldi in casa Milan
Milan-Cagliari, la probabile formazione—
Nel frattempo, il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per tornare in Champions League e Allegri sta cercando di cucire alla squadra il miglior vestito possibile. Stando alle nostre probabili formazioni, il tecnico potrebbe puntare su qualche sorpresa, mentre alcuni "senatori" sembrano destinati a partire dalla panchina. Il nostro Stefano Bressi parla di tutto questo nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Pianeta Milan che potete trovare qui sotto.
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