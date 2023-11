Milan-Udinese, a OPEN VAR si farà chiarezza sul contatto Adli-Ebosele

Questa settimana, durante OPEN VAR, verrà analizzato il contatto Adli-Ebosele che ha portato al rigore dell'Udinese durante la partita Milan-Udinese . L'episodio, ancora al centro di numerose polemiche, verrà esaminato in studio. Sarà premura di Gianluca Rocchi cercare di dare una risposta alle tante discussioni nate a seguito della decisione di Sacchi. La gara, vinta dagli ospiti e decisa proprio dal rigore realizzato da Pereyra, ha lasciato parecchi malumori tra i tifosi rossoneri. LEGGI ANCHE : Lecce-Milan, dalle stelle alle stalle: le colpe di Pioli e gli infortuni... >>>

