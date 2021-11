Milan, tutti i calciatori rossoneri convocati dalle rispettive Nazionali | News

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutti gli impegni dei calciatori rossoneri convocati dalle Nazionali e i loro impegni

Nutrito e ricco il contingente rossonero che, dopo il Derby di domenica , sarà coinvolto nei prossimi giorni nella finestra internazionale di novembre: sono ben 13 i giocatori del Milan che hanno risposto alle chiamate delle rispettive nazionali , e 12 di questi parteciperanno a due giornate di gara decisive nella corsa a Qatar 2022 . In Europa si assegnano gli ultimi posti per la qualificazione diretta al Mondiale, dopo che la Germania e la Danimarca di Kjær hanno staccato i loro biglietti a ottobre.

C'è del rossonero in quattro squadre europee che hanno nelle loro mani le rispettive speranze iridate: l'Italia di Mancini, con la conferma di Calabria e il ritorno nella nazionale maggiore dopo un anno di Tonali; il Belgio di Saelemaekers; la Francia di Hernández (in un gruppo in cui la Bosnia di Krunić cerca un posto ai playoff) e il Portogallo di Leão.