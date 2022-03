Milan re delle trasferte: in Europa solo il City tiene il passo del Diavolo

Un Milan incredibilmente forte lontano da 'San Siro'. Lo dimostrano le prestazioni, ma soprattutto i numeri. Come nella passata stagione, anche in questa i ragazzi di Stefano Pioli si sentono più 'a loro agio' in trasferta. Secondo 'gazzetta.it', lontano da casa, il Milan ha perso solamente nella partita del 'Franchi' contro la Fiorentina per 4-3, poi undici vittorie e tre pareggi contro Juventus, Udinese e Salernitana. Grazie a questi risultati, il Diavolo ha conquistato 36 punti in 15 partite, con 33 gol fatti e 17 subiti. In casa, invece, i rossoneri hanno raccolto 30 punti con gli stessi match, tre in meno dell'Inter attualmente al terzo posto in classifica, con 23 reti segnate e 12 subite. Nella passata stagione, il Milan ha conquistato 49 punti in trasferta a fronte dei soli 30 conquistati tra le mura domestiche. Se in Italia il Diavolo non ha rivali, cosa succede invece nel resto d'Europa?