Milan, si lavora al top player per l’attacco. Pioli, un dubbio di formazione

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina del 19 marzo 2022. Occhi puntati sulla trasferta di Cagliari, con i rossoneri che vogliono mantenere la testa della classifica. Ancora un paio di dubbi per Stefano Pioli. In primo piano, però, c'è anche il calciomercato, con il possibile ingaggio di Origi. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.