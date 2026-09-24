Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, si continua a parlare di mercato, con l'idea Palmisani che prende sempre più campo. Da menzionare, però, la novità sul fronte rinnovi: Cardinale vuole blindare Rabiot! Una domanda ch tutti i tifosi rossoneri si fanno, però, è una sola: cosa stanno facendo i figli d'arte?

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Occhi su Palmisani

2 . Lavori in corso per Rabiot

3 . Milan, il confronto con Allegri

4. Cosa stanno facendo i figli d'arte?

Ilpensa sempre al futuro e, per quanto riguarda la difesa della porta, ha messo nel mirino il giovane, portiere classe 2004 delfresco di rinnovo. L'idea del diavolo sarebbe quella di acquistarlo a gennaio 2027 lasciandolo in prestito alfino al termine della stagione. Palmisani poi arriverebbe a Milano nell'estate del 2027 per prendere il posto diin scadenza di contratto e destinato a non rinnovare con i rossoneri, diventando così il vice Maignan. Sul giovane portiere però c'è un'ampia concorrenza: anche la juventus avrebbe posato gli occhi sul classe 2004.si sa, è diventato un elemento imprescindibile per ildi Amorim grazie anche alla sua duttilità, avendo giocato da mediano, regista e trequartista. Il tecnico portoghese avrebbe però deciso di impiegarlo stabilmente nel ruolo di mediano. Parallelamente, ile, secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta', Cardinale si occuperebbe in prima persona della trattativa nel mese di ottobre. L'attuale contratto scade nel 2028, ma l'obiettivo sarebbe di prolungarlo almeno fino al 2030, con opzione per il 2031 adeguando anche l'ingaggio.Dopo cinque giornate di campionato, ildipresenta numeri molto simili a quello dima con alcune differenze un po' significative. L'allenatore livornese nella scorsa stagione aveva ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta mentre, ad oggi, Amorim ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, con appena un solo punto di differenza. Identico anche il +6 nella differenza reti:La squadra attuale, però, domina maggiormente il possesso palla, con oltre il 60% contro il 51% di Allegri. La squadra del tecnico livornese invece era più presente nella trequarti avversaria. Il dato più interessante però riguarda gli Expected goals:per Amorim controsegnale di una maggiore pericolosità offensiva.Sono diversi figli d'arte che stanno cercando di costruirsi una carriera nel mondo del calcio italiano. Secondo una nostra analisi, nelspiccamediano classe 2008 figlio dell'ex difensoreaggregato alla prima squadra di Amorim e considerato uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale. In Primavera, invece, giocanofiglio di, e, figlio diancora però senza una presenza stagionale. Per quanto riguarda la sponda Brasiliana invece,figlio dell'ex calciatore rossonerodove ha iniziato con 2 goal in 2 presenze con la maglia della Primavera. Tra i più affermati invece spiccaprotagonista con la maglia delcon 3 reti nelle prime 5 giornate diInfine non dimentichiamoci neanche di, in prestito all'Alcione in Serie C dalla cremonese.