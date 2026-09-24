Dal possibile approdo in rossonero di Palmisani fino al rinnovo di Rabiot, passando per la differenza tra Amorim e Allegri fino ai figli d'arte in Serie A: ecco le migliori notizie della giornata di oggi
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, si continua a parlare di mercato, con l'idea Palmisani che prende sempre più campo. Da menzionare, però, la novità sul fronte rinnovi: Cardinale vuole blindare Rabiot! Una domanda ch tutti i tifosi rossoneri si fanno, però, è una sola: cosa stanno facendo i figli d'arte?
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Occhi su PalmisaniIl Milan pensa sempre al futuro e, per quanto riguarda la difesa della porta, ha messo nel mirino il giovane Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 del Frosinone fresco di rinnovo. L'idea del diavolo sarebbe quella di acquistarlo a gennaio 2027 lasciandolo in prestito al Frosinone fino al termine della stagione. Palmisani poi arriverebbe a Milano nell'estate del 2027 per prendere il posto di Pietro Terracciano, in scadenza di contratto e destinato a non rinnovare con i rossoneri, diventando così il vice Maignan. Sul giovane portiere però c'è un'ampia concorrenza: anche la juventus avrebbe posato gli occhi sul classe 2004.
2 . Lavori in corso per RabiotAdrien Rabiot si sa, è diventato un elemento imprescindibile per il Milan di Amorim grazie anche alla sua duttilità, avendo giocato da mediano, regista e trequartista. Il tecnico portoghese avrebbe però deciso di impiegarlo stabilmente nel ruolo di mediano. Parallelamente, il Milan vuole accelerare per il rinnovo del centrocampista e, secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta', Cardinale si occuperebbe in prima persona della trattativa nel mese di ottobre. L'attuale contratto scade nel 2028, ma l'obiettivo sarebbe di prolungarlo almeno fino al 2030, con opzione per il 2031 adeguando anche l'ingaggio.
3 . Milan, il confronto con AllegriDopo cinque giornate di campionato, il Milan di Ruben Amorim presenta numeri molto simili a quello di Massimiliano Allegri, ma con alcune differenze un po' significative. L'allenatore livornese nella scorsa stagione aveva ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta mentre, ad oggi, Amorim ha ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, con appena un solo punto di differenza. Identico anche il +6 nella differenza reti: 9-3 per Allegri e 10-4 per Amorim. La squadra attuale, però, domina maggiormente il possesso palla, con oltre il 60% contro il 51% di Allegri. La squadra del tecnico livornese invece era più presente nella trequarti avversaria. Il dato più interessante però riguarda gli Expected goals: 7,91 XG per Amorim contro 6,94 per Allegri, segnale di una maggiore pericolosità offensiva.
4. Cosa stanno facendo i figli d'arte?Sono diversi figli d'arte che stanno cercando di costruirsi una carriera nel mondo del calcio italiano. Secondo una nostra analisi, nel Milan spicca Cristian Comotto, mediano classe 2008 figlio dell'ex difensore Gianluca, aggregato alla prima squadra di Amorim e considerato uno dei prospetti più interessanti a livello nazionale. In Primavera, invece, giocano Vincent Ibrahimović, figlio di Zlatan, e Denzel Seedorf, figlio di Clarence, ancora però senza una presenza stagionale. Per quanto riguarda la sponda Brasiliana invece, Robinho JR, figlio dell'ex calciatore rossonero Robinho, è approdato al Genoa, dove ha iniziato con 2 goal in 2 presenze con la maglia della Primavera. Tra i più affermati invece spicca Daniel Maldini, figlio di Paolo, protagonista con la maglia del Cagliari con 3 reti nelle prime 5 giornate di Serie A. Infine non dimentichiamoci neanche di Lapo Nava, figlio di Stefano, in prestito all'Alcione in Serie C dalla cremonese.
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