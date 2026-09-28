Dal futuro di San Siro alle condizioni di Pavlovic, passando per il rinnovo di Rabiot e il possibile arrivo di Anguissa: ecco tutte le migliori notizie del Milan della giornata di oggi
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Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, il mercato prende campo, con i rossoneri che sarebbero interessati a Lambro Anguissa, centrocampista del Napoli in scadenza a giugno 2027, ma non è tutto. Gerry Cardinale ha deciso: il rinnovo di Rabiot è una priorità. Sono arrivate, però, anche delle news sul futuro di San Siro, senza però dimenticarci della situazione Pavlovic.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Novità su San SiroIn vista della demolizione dello Stadio di San Siro, Milan ed Inter intendono recuperare i seggiolini dell'ultima stagione e consegnarli agli abbonati, gratuitamente o con un piccolo pagamento. Oltre 60.600 sedute potrebbero essere, infatti, salvate, riducendo lo spreco di plastica. La demolizione, inoltre, durerà ben 18 mesi e partirà dopo l'apertura del nuovo stadio. I materiali verranno in parte recuperati e separati nell'area dell'impianto, con l'obiettivo di ridurre anche il traffico legato ai mezzi pesanti.
2. Allarme rientrato per Pavlovic?Preoccupazione in casa Milan per le condizioni del difensore serbo Pavlovic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la partita con l'Olanda a causa di un problema fisico. Il difensore avrebbe accusato un colpo e mostrato difficoltà nei movimenti, ma le prime indiscrezioni parlano solamente di un semplice affaticamento. Le sue condizioni, ovviamente, verranno monitorate attentamente nei prossimi giorni: proprio per questo, il difensore rossonero potrebbe saltare la partita contro la Germania del 1 ottobre.
3. Missione rinnovoAdrien Rabiot è diventato un elemento fondamentale del Milan di Ruben Amorim. Il centrocampista francese ha iniziato la stagione con due gol e due assist in sole 5 giornate di campionato, confermandosi come lo stesso giocatore decisivo della scorsa stagione. Proprio per questo, Gerry Cardinale vuole blindarlo con il rinnovo contrattuale: l'attuale contratto, da 3,5 milioni netti a stagione e in scadenza nel 2028, potrebbe essere ben presto prolungato fino al 2030.
4. Interesse per Anguissa?Il Milan ha avviato i primi contatti per Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli in scadenza nel 2027. L'obiettivo rossonero sarebbe prenderlo a parametro zero a partire da luglio, anche se al momento non c'è una vera e propria 'trattativa' con il giocatore. Il centrocampista piace molto ad Amorim per fisicità ed esperienza, caratteristiche adatte al suo gioco. L'ostacolo principale però, oltre alla concorrenza della Premier League, è rappresentato dallo stipendio percepito dal giocatore: il centrocampista, infatti, richiede almeno 6 milioni di euro netti a stagione.
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