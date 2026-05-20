Domenica sera il 'Meazza' si trasformerà in una vera e propria bolgia. Per la sfida decisiva contro il Cagliari sono infatti attesi oltre 70mila spettatori , pronti a spingere l'undici di Massimiliano Allegri verso il pass continentale.

3. Il futuro di Modrić: rinnovo legato a Champions e ad Allegri

L'attivismo del croato non è casuale, ma si lega a doppio filo al suo futuro a Milano. Tecnicamente prossimo allo svincolo il 30 giugno, Modrić avrebbe tutta l'intenzione di esercitare l'opzione di prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro più bonus). Il rinnovo del contratto, tuttavia, è vincolato a due paletti insindacabili: