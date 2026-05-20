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Milan Top News: 70mila per la Champions, il piano Modrić e la clamorosa tentazione Rashford o Zirkzee per il post-Leão

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 20 maggio 2026
Il punto sulle Top News in casa Milan per la mattina di oggi, mercoledì 20 maggio 2026: San Siro sold out per il Cagliari, le condizioni di Luka Modrić e Massimiliano Allegri per restare e lo scambio shock per Rafael Leão
Daniele Triolo Redattore 

Mercoledì 20 maggio 2026: il Milan si avvicina a grandi passi verso l'attesissimo scontro finale di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Con la qualificazione in Champions League ancora da conquistare aritmeticamente, la giornata odierna su PianetaMilan.it ha regalato aggiornamenti cruciali che spaziano dal campo fino ai caldissimi scenari di calciomercato.

Facciamo il punto della situazione con tutte le notizie più importanti (Top News) da portare all'attenzione dei tifosi del nostro amato Milan.

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1. San Siro da brividi: 70mila spettatori e debutto del nuovo Home Kit

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Domenica sera il 'Meazza' si trasformerà in una vera e propria bolgia. Per la sfida decisiva contro il Cagliari sono infatti attesi oltre 70mila spettatori, pronti a spingere l'undici di Massimiliano Allegri verso il pass continentale.

La caccia all'Europa avverrà con un look inedito: la squadra scenderà in campo indossando ufficialmente la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Il design firmato PUMA segna un ritorno alle origini con bande rossonere verticali più larghe sul fronte e sul retro, richiamando l'estetica iconica dello Scudetto del 2011.

2. Modrić stringe i denti: vuole una maglia da titolare con la maschera

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Le notizie che arrivano da Milanello confermano lo straordinario carisma di Luka Modrić. Nonostante l'operazione subìta lo scorso 27 aprile per la frattura complessa allo zigomo sinistro, il fuoriclasse croato sta forzando i tempi.

Il numero 14 rossonero sta spingendo con forza per ritrovare una maglia da titolare nel cuore della mediana contro i sardi. Se i test fisici delle prossime ore daranno esito positivo, il quarantenne Pallone d'Oro scenderà sul terreno di gioco indossando una maschera protettiva al volto, pronto a guidare i compagni nel match più importante dell'anno.

3. Il futuro di Modrić: rinnovo legato a Champions e ad Allegri

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L'attivismo del croato non è casuale, ma si lega a doppio filo al suo futuro a Milano. Tecnicamente prossimo allo svincolo il 30 giugno, Modrić avrebbe tutta l'intenzione di esercitare l'opzione di prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro più bonus). Il rinnovo del contratto, tuttavia, è vincolato a due paletti insindacabili:

  • La qualificazione aritmetica in Champions League: palcoscenico minimo preteso dal giocatore per il suo "ultimo ballo".

  • La permanenza di Massimiliano Allegri: il rapporto con il tecnico livornese è ritenuto fondamentale per la continuità del progetto sportivo.

    • 4. Panchina in bilico: le richieste di Allegri a Gerry Cardinale

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    Anche il destino dello stesso Allegri resta un rebus irrisolto. Nonostante l'eventuale prolungamento automatico fino al 2028 in caso di approdo in Champions, l'allenatore incontrerà la proprietà la prossima settimana a bocce ferme.

    Per restare sulla panchina del Milan, Allegri avanzerà richieste precise al managing partner di RedBird, Gerry Cardinale:

  • Un calciomercato di assoluto spessore internazionale, incentrato su profili pronti.

  • Zero invasioni di campo da parte degli altri membri della dirigenza in settori che non siano di loro stretta competenza, pretendendo ruoli chiari per evitare deleteri contrasti interni.

    • 5. Calciomercato: fari su Vlahović, ma spunta l'intreccio Leão-Manchester United

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    Le trame di mercato si fanno sempre più intricate. Il Milan mantiene stabilmente Dušan Vlahović nel mirino, sfruttando lo stallo nelle trattative di rinnovo del serbo con la Juventus. Nelle ultime ore, però, sta prendendo quota una clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra.

    Il Manchester United ha messo gli occhi su Rafael Leão ed è pronto a formulare un'offerta da 50 milioni di euro più una stella come contropartita tecnica. Per coprire il vuoto lasciato dal portoghese, la dirigenza rossonera valuta l'inserimento nell'operazione di uno tra Joshua Zirkzee (profilo ideale per legare il gioco d'attacco) e Marcus Rashford, esterno d'attacco di livello internazionale perfetto per raccogliere l'eredità sulla fascia sinistra.

    I prossimi giorni saranno decisivi per definire il volto del Milan del futuro, sia sul campo che nelle stanze del mercato. Rimani sintonizzato per non perdere i prossimi sviluppi.

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