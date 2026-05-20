1. San Siro da brividi: 70mila spettatori e debutto del nuovo Home Kit—
Domenica sera il 'Meazza' si trasformerà in una vera e propria bolgia. Per la sfida decisiva contro il Cagliari sono infatti attesi oltre 70mila spettatori, pronti a spingere l'undici di Massimiliano Allegri verso il pass continentale.
La caccia all'Europa avverrà con un look inedito: la squadra scenderà in campo indossando ufficialmente la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Il design firmato PUMA segna un ritorno alle origini con bande rossonere verticali più larghe sul fronte e sul retro, richiamando l'estetica iconica dello Scudetto del 2011.
2. Modrić stringe i denti: vuole una maglia da titolare con la maschera—
Le notizie che arrivano da Milanello confermano lo straordinario carisma di Luka Modrić. Nonostante l'operazione subìta lo scorso 27 aprile per la frattura complessa allo zigomo sinistro, il fuoriclasse croato sta forzando i tempi.
Il numero 14 rossonero sta spingendo con forza per ritrovare una maglia da titolare nel cuore della mediana contro i sardi. Se i test fisici delle prossime ore daranno esito positivo, il quarantenne Pallone d'Oro scenderà sul terreno di gioco indossando una maschera protettiva al volto, pronto a guidare i compagni nel match più importante dell'anno.
3. Il futuro di Modrić: rinnovo legato a Champions e ad Allegri—
L'attivismo del croato non è casuale, ma si lega a doppio filo al suo futuro a Milano. Tecnicamente prossimo allo svincolo il 30 giugno, Modrić avrebbe tutta l'intenzione di esercitare l'opzione di prolungamento fino al 2027 alle stesse cifre attuali (3,5 milioni di euro più bonus). Il rinnovo del contratto, tuttavia, è vincolato a due paletti insindacabili:
4. Panchina in bilico: le richieste di Allegri a Gerry Cardinale—
Anche il destino dello stesso Allegri resta un rebus irrisolto. Nonostante l'eventuale prolungamento automatico fino al 2028 in caso di approdo in Champions, l'allenatore incontrerà la proprietà la prossima settimana a bocce ferme.
Per restare sulla panchina del Milan, Allegri avanzerà richieste precise al managing partner di RedBird, Gerry Cardinale:
5. Calciomercato: fari su Vlahović, ma spunta l'intreccio Leão-Manchester United—
Le trame di mercato si fanno sempre più intricate. Il Milan mantiene stabilmente Dušan Vlahović nel mirino, sfruttando lo stallo nelle trattative di rinnovo del serbo con la Juventus. Nelle ultime ore, però, sta prendendo quota una clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra.
Il Manchester United ha messo gli occhi su Rafael Leão ed è pronto a formulare un'offerta da 50 milioni di euro più una stella come contropartita tecnica. Per coprire il vuoto lasciato dal portoghese, la dirigenza rossonera valuta l'inserimento nell'operazione di uno tra Joshua Zirkzee (profilo ideale per legare il gioco d'attacco) e Marcus Rashford, esterno d'attacco di livello internazionale perfetto per raccogliere l'eredità sulla fascia sinistra.
I prossimi giorni saranno decisivi per definire il volto del Milan del futuro, sia sul campo che nelle stanze del mercato. Rimani sintonizzato per non perdere i prossimi sviluppi.
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