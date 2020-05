Milan Top News – Le condizioni di Ibra, Kessie negativo, novità di mercato

MILAN TOP NEWS – Come ogni sera ecco le notizie più importanti raccolte dalla redazione di PianetaMilan.it. La news più importante di oggi è certamente l’esito degli esami strumentali fatti questa mattina a Milano da Zlatan ibrahimovic, che ha riportato una lesione al soleo (qui il comunicato). Appuntamento tra 10 giorni per capire nuovamente l’entità dell’infortunio muscolare, che comunque non ha toccato il tendine d’Achille. Sospiro di sollievo per i rossoneri che dovrebbero perdere l’attaccante per circa 3-4 settimane. Ibra oggi si è comunque divertito a postare su Instagram video e foto della sua gita in moto in compagnia dell’amico Hakan Calhanoglu.

Franck Kessie, intanto, è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Nei prossimi giorni potrà riunirsi definitivamente col resto del gruppo. Sul futuro dell’ivoriano restano dei dubbi circa una sua permanenza in rossonero, mentre per quanto riguarda un possibile ritorno di Bakayoko dovrà essere decisiva la volontà del francese di tagliarsi buona parte dell’ingaggio. Per quanto concerne Luka Jovic, il Real Madrid ha aperto al prestito: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓