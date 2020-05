Calciomercato Milan – Kessié via, ma ad una sola condizione …

CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano giunto al Milan nell’estate 2017 dall’Atalanta per 32 milioni di euro tra prestito biennale, obbligo di riscatto e bonus, potrebbe lasciare il Diavolo dopo tre stagioni, nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, infatti, il Milan sarebbe disposto a cedere Kessié, ritenuto non più imprescindibile per il progetto tecnico futuro dei rossoneri, ma soltanto in presenza di un’offerta di acquisto a titolo definitivo del suo cartellino e non in prestito.

L’offerta, tra l’altro, dovrebbe consentire al Milan, quanto meno, di non generare una pericolosa plusvalenza in bilancio. Pertanto, qualora un club voglia prelevare Kessié per la stagione 2020-2021, dovrebbe sborsare non meno di 20-25 milioni di euro. INTANTO, A CENTROCAMPO, IL DIAVOLO È VICINO AD UN GRANDE COLPO: VAI ALLA NEWS >>>