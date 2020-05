Calciomercato Milan – Kessié in uscita: ecco la richiesta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano al Milan dall’estate 2017, per età, caratteristiche tecniche e fisiche e per ingaggio (2,6 milioni di euro, che saliranno a 2,8 milioni a stagione dal prossimo 1° luglio), è un profilo che ben si sposa con i parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation per il futuro del club rossonero.

Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, però, c’è sempre l’idea, in casa Milan, è che Kessié possa essere ceduto in caso di una proposta per l’acquisto del suo cartellino a titolo definitivo. Questo perché, in vista, non c’è alcun rinnovo di contratto per l’ex Atalanta ed anche perché, se così fosse, le richieste di ingaggio sarebbero alte.

Per ‘TMW‘, nelle ultime settimane il Milan ha avuto contatti con Everton e Newcastle per Kessié. Le ‘Magpies‘, in particolare, vorrebbero prenderlo in prestito oneroso, a 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 25-30 milioni di euro. Nulla da fare: qualora lo cedesse, il Diavolo si priverebbe di Kessié soltanto a titolo definitivo.

Il Napoli di Gennaro Gattuso, che al Milan non lo toglieva mai dal campo, resta sempre sullo sfondo: gli azzurri sono interessati al numero 79 rossonero come possibile sostituto di Allan. Bisognerà capire, però, se le richieste di ingaggio di Kessié al Napoli resteranno sempre quelle avanzate, per esempio, al Wolverhampton nello scorso mese di gennaio: 4 milioni di euro netti l’anno.

