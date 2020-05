Calciomercato Napoli – Quattro possibili sostituti per Allan: il punto | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine di questa stagione, nel corso dunque dell’imminente finestra estiva di calciomercato, il Napoli cederà il centrocampista brasiliano Allan.

Allan, classe 1991, gioca in Campania dal 2015, acquistato dall’Udinese della famiglia Pozzo per 11,5 milioni di euro. Ora potrebbe andare via per 50-60 milioni di euro: sulle sue tracce, lo ricordiamo, c’è in primis il PSG.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, dunque, ha sottolineato come il Napoli, quale obiettivo primario sul mercato, abbia proprio il sostituto di Allan: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo, potrebbe fare un tentativo per Pablo Fornals, ex Villarreal che ora gioca nel West Ham, suo vecchio pallino.

Sul tavolo di Giuntoli, però, figurano anche altri tre dossier: quello di Enzo Le Fee, del Lorient e quello di due calciatori che piacciono al Milan, vale a dire Teun Koopmeiners, dell’AZ Alkmaar, e Samuele Ricci, di proprietà dell’Empoli. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>