VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, nonostante l’infortunio che lo terrà fuori per almeno un mese dal terreno di gioco, non sembra aver perso il buonumore e si è dedicato un’uscita in moto con l’amico e compagno di squadra Hakan Calhanoglu: il resoconto della giornata nel video postato dallo stesso Ibrahimovic sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘.

