Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la sconfitta di contro il Bologna, il milan si prepara a giocarsi il derby di Milano contro l'Inter. In vista della sfida, Amorim potrà contare su 3 rientri importantissimi, ma non è tutto: sarà una serata da record. Per quanto riguarda il mercato, occhi sul giovane Scott, mentre Pulisic si lega ancora di più ai colori rossoneri.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

1 . Tre nomi per il centrocampo

2. Recuperati tre big

3. Il rinnovo di Pulisic

4. Derby da record!

Ilguarda al futuro della propria mediana, con il destino diancora da definire. Tra i nomi sondati dai rossoneri, spicca quello dicalciatore dele ritenuto un profilo molto utile pe ile sue caratteristiche, ma difficile da raggiungere per laPiù accessibile, valutato circa 12 milioni mentre.classe 2007, rappresenta un investimento per il futuro, con un costo che potrebbero superare iSu quest'ultimo però ci sarebbe anche la concorrenza forte dellaIlcontinua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. L'ultimo stop riguarda quello dicheNelle prossime due settimane saranno effettuate ulteriori esami. Intanto arrivano notizie positive perche ha recuperato ufficialmentee che, di conseguenza, saranno disponibili per il derby di domani contro l'Inter.Ilha ufficializzato il rinnovo difino aldi euro netti a stagione, bonus inclusi. Una conferma voluta fortemente dache considerano l'11 statunitense un vero e proprio pilastro del progetto rossonero. Dal suo arrivo a Milano, effettuato nell'estate del 2023,collezionatoCresce sempre di più l'attesa per ilin programma domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di 'Giuseppe Meazza' di Milano. I rossoneri, che scendono in campo per la 10ª giornata di Serie A, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro ilmentre i nerazzurri vogliono proseguire il loro momento positivo conquistando tre punti d'oro, che in un derby mancano da ormai più di sette match. La serata sarà però arricchita dalla presenza di Kakà, storico pallone d'oro rossonero, e di altri ospiti illustri come, ad esempio,. La partita di domani, inoltre, sarà quella con più spettatori dal 2019: ben 77 mila.