Dai nomi per il futuro della mediana rossonera fino al rinnovo di Pulisic, passando per i recuperi e le novità del derby: ecco le migliori notizie di oggi
Cardinale fuori da Milanello: "Fiducioso per il derby, entreremo in campo per vincere" | VIDEO
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la sconfitta di contro il Bologna, il milan si prepara a giocarsi il derby di Milano contro l'Inter. In vista della sfida, Amorim potrà contare su 3 rientri importantissimi, ma non è tutto: sarà una serata da record. Per quanto riguarda il mercato, occhi sul giovane Scott, mentre Pulisic si lega ancora di più ai colori rossoneri.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Tre nomi per il centrocampoIl Milan guarda al futuro della propria mediana, con il destino di Luka Modrić ancora da definire. Tra i nomi sondati dai rossoneri, spicca quello di Alex Scott, calciatore del Bournemouth e ritenuto un profilo molto utile pe ile sue caratteristiche, ma difficile da raggiungere per la valutazione vicina ai 100 milioni di euro. Più accessibile Zorkane dell'Union Saint Gilloise , valutato circa 12 milioni mentre. Bakola del Sassuolo, classe 2007, rappresenta un investimento per il futuro, con un costo che potrebbero superare i 30 milioni. Su quest'ultimo però ci sarebbe anche la concorrenza forte della Juventus.
2. Recuperati tre bigIl Milan continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. L'ultimo stop riguarda quello di Fikayo Tomori, che ha riportato una lesione al flessore mediale della coscia destra. Nelle prossime due settimane saranno effettuate ulteriori esami. Intanto arrivano notizie positive per Amorim, che ha recuperato ufficialmente Gila, Moreira e Rabiot e che, di conseguenza, saranno disponibili per il derby di domani contro l'Inter.
3. Il rinnovo di PulisicIl Milan ha ufficializzato il rinnovo di Christian Pulisic fino al 30 giugno del 2031 con un ingaggio di circa 6 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Una conferma voluta fortemente da Cardinale e Rúben Amorim, che considerano l'11 statunitense un vero e proprio pilastro del progetto rossonero. Dal suo arrivo a Milano, effettuato nell'estate del 2023, Pulisic collezionato 142 presenze, 44 goal e 28 assist.
4. Derby da record!Cresce sempre di più l'attesa per il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di 'Giuseppe Meazza' di Milano. I rossoneri, che scendono in campo per la 10ª giornata di Serie A, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il Bologna, mentre i nerazzurri vogliono proseguire il loro momento positivo conquistando tre punti d'oro, che in un derby mancano da ormai più di sette match. La serata sarà però arricchita dalla presenza di Kakà, storico pallone d'oro rossonero, e di altri ospiti illustri come, ad esempio, Marcel Desailly. La partita di domani, inoltre, sarà quella con più spettatori dal 2019: ben 77 mila.
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