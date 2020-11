Milan, Tonali primo ‘millennial’ italiano titolare in Europa / News

Milan, Tonali titolare in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan è sempre attento ai giovani talenti in giro per l'Europa. Nella ultima sessione di mercato, si è concentrato su uno dei migliori in Italia: Sandro Tonali. Dopo essere stato vicino all'Inter, l'ex Brescia ha scelto il Diavolo a causa della sua fede rossonera fin da bambino. Un adattamento non semplice, ma un record già all'attivo: il numero 8 del Milan, infatti, è stato il primo giocatore italiano nato negli anni 2000 ad essere sceso in campo da titolare in un match tra Europa League e Champions League.