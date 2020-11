Calciomercato Milan – Isco sogna Guardiola. Sfida con il City? / News

Calciomercato Milan Isco

Dopo la sosta delle nazionali, il Milan ha ripreso la marcia in campionato con una vittoria brillante in casa del Napoli. I rossoneri, così, hanno conservato la vetta della classifica, fortemente minata dai risultati delle inseguitrici. La squadra di Stefano Pioli mantiene un profilo basso in ottica scudetto, ma è chiaro che se dovesse continuare così, sarebbe impossibile nascondersi. Oltre alle questioni di campo, Paolo Maldini e Frederic Massara continuano ad osservare le varie occasioni di mercato. In tal senso, nelle ultime settimane, il nome di Isco è stato spesso accostato al Diavolo, che ha sempre a che fare con il difficile rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Il turco, in scadenza a giugno 2021, continua a chiedere un ingaggio altissimo per rimanere al Milan. La distanza è notevole, con la società che offre uno stipendio intorno ai 3,5 milioni, mentre il numero 10 ne vorrebbe quasi il doppio. In questo scenario che allontana sempre di più il giocatore, Isco sarebbe il profilo perfetto sia per sopperire alla sua eventuale cessione, ma soprattutto perché, con ogni probabilità, rappresenterebbe un salto di qualità non indifferente. Nei giorni scorsi l’agente dello spagnolo aveva aperto alla possibilità di sbarcare in Italia, che però non è l’unica possibilità. La certezza sembra essere sempre la stessa: Isco vuole partire per trovare quello spazio che non ha più nel Real Madrid.

Nel suo podcast ‘Here We Go’, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato il sogno di Isco di essere allenato da Pep Guardiola. Il classe 1992 si sposerebbe a meraviglia con il pensiero dell’allenatore del Manchester City, improntato su calciatori tecnici e brevilinei. Una volontà di certo da non sottovalutare, perché il peso di Guardiola sarebbe difficile da contrastare per il Milan, squadra sì in ascesa, ma ancora non a quei livelli. Duello in vista tra Milan e Manchester City per Isco? Bisognerà aspettare dunque il mercato di gennaio per ulteriori aggiornamenti. Wanda spinge Icardi in rossonero: ecco le ultime >>>