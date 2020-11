Calciomercato Milan – Isco in Italia: c’è l’apertura. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: apertura per Isco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il sogno Isco è sempre vivo. E’ da diverse settimane che si parla di un possibile approdo dello spagnolo in Italia. In primo piano Milan e Juventus, che pensano a come sfruttare questa opportunità di mercato. Lo spagnolo, infatti, gioca sempre meno nella Liga con Zinedine Zidane (appena 285′ su 7 presenze), e dunque potrebbe esserci un addio a gennaio o al massimo la prossima estate.

A tal proposito sono arrivate parole importanti da parte di Francisco Alarcon. Il padre e agente del calciatore, intervenuto nella trasmissione “El Larguero”, in onda su Cadena Ser, ha parlato così di Isco: “Al momento non abbiamo offerte, ma vuole provare un altro campionato all’estero. Restare comunque al Real Madrid non sarà un problema”.

Sembra chiara dunque la volontà dello spagnolo, che ha espresso chiaramente il desiderio di giocare in un nuovo campionato. Dopo le esperienze nel Valencia, nel Malaga e appunto nel Real Madrid, Isco a 28 anni potrebbe decidere di cambiare paese e di conseguenza campionato. Non è esclusa però neanche una sua permanenza in Liga, considerando che c’è anche il Siviglia sulle sue tracce. Attenzione anche all’Everton di Ancelotti in Premier League.

Il Milan comunque ci sta pensando. Anche perchè c’è da risolvere la questione relativa ad Hakan Calhanoglu. Il turco, come tutti sanno, ha un contratto in scadenza nel 2021, e al momento sembra esserci ampia distanza tra domanda e offerta. La società spera di trattenerlo, ma le parole di Paolo Maldini, prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan, sono state chiare: “La nostra intenzione è quella provare a tenere Calhanoglu, come stiamo provando a tenere Donnarumma. Naturalmente, poi, dobbiamo essere contenti in due. In questo momento credo che lui sia abbastanza sereno”. Vedremo cosa succederà, ma se non dovesse esserci la fumata bianca per il rinnovo Isco diventerebbe davvero un nome da seguire con grande attenzione. Calciomercato Milan: difensore vicino. Maldini si gioca il jolly. VAI ALLA NOTIZIA>>>