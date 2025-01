Dall’Inghilterra: elogi e paragoni importanti per l’ex Milan Tonali

Sandro Tonali, ex Milan ora al Newcastle, ad inizio stagione è tornato in campo dopo aver scontato la sua squalifica per scommesse.

Con l'inizio di questa stagione, Tonali è tornato in campo e sta dimostrando di essere determinante sia per la sua squadra che per la Nazionale Italiana. L'ex centrocampista, che spesso ha ribadito che il suo idolo è RinghioGattuso, dimostra di essere tra i migliori centrocampisti italiani in circolazione, nonché uno tra i migliori in Europa.