Milan, Todibo: “Andare al Barcellona e non giocare, uno schifo”

Milan, ricordi Todibo? Si è pentito di aver scelto il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni sulla scelta errata.

Il Milan aveva a lungo seguito Todibo per la difesa, ma il difensore francese classe 1999 aveva preferito trasferirsi al Barcellona. Una scelta che, a quanto pare, non ha ripagato. Ora ha un trofeo in bacheca, ma che non sente suo: non ha quasi mai giocato e i rimpianti aumentano, anche perché si è trasferito in prestito al Nizza. In casa Milan, invece, spazio ai giovani. Così, Todibo si pente della scelta ai microfoni dell'Equipe. Ecco le sue parole: "Non so chi pensavo di essere. Ora invece faccio il meglio che posso. Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Non ho aiutato la squadra, ho vinto un campionato ma è finto perché ho giocato solo nella partita che è valsa il titolo". Intanto la Juventus spinge in rossonero Thauvin >>>