Milan, Theo Hernández compie 23 anni: auguri al terzino francese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Bernard François Hernández, nato a Marsiglia il 6 ottobre 1997, compie oggi 23 anni.

Arrivato al Milan poco più di un anno fa dal Real Madrid grazie all’intuizione di Paolo Maldini, Hernández è entrato di prepotenza fra i titolari della squadra, scalzando l’ormai ex Ricardo Rodriguez. Per lui, la stagione passata è stata quella della consacrazione al grande calcio: 7 gol e 5 assist in 36 presenze complessive con il Milan. Theo Hernández, fratello di Lucas Hernández del Bayern Monaco, si sta imponendo anche a livello europeo visto che il PSG più volte lo ha cercato recentemente. Nel frattempo, i tifosi milanisti si godono le sue galoppate sulla corsia mancina, sperando che durino il più possibile. La redazione di PianetaMilan augura a Theo Hernández i migliori auguri.