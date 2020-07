Milan – Theo Hernandez come Sergio Ramos: la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez semplicemente devastante quando si proietta verso la metà campo avversaria. I suoi numeri in zona gol sono straordinari. Ricordiamo che si tratta della sua prima stagione con il Milan in Serie A. Eppure è come se fosse da sempre qui per la “velocità” con cui si è ambientato.

I colleghi di ‘Opta’ riportano una statistica curiosa che avvicina Theo Hernandez a Sergio Ramos, capitano del Real Madrid: “Theo è uno dei due difensori dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ad aver realizzato almeno 5 reti in trasferta assieme a Sergio Ramos, anche lui a quota 5”.

Speriamo che da qui al termine di questa stagione i suoi numeri possano migliorare. E a proposito di miglioramenti, un salto di qualità in fase difensiva (magari prendendo spunto proprio da Sergio Ramos) sarebbe ben accetto.

