Milan: Tare è fatta, ora caccia al tecnico! Da Conte ad Allegri, i nomi per la panchina

Post Conceicao: Allegri, Conte, De Zerbi e non solo: il Milan cerca il suo condottiero

Nelle ultime settimane sono state tante le candidature arrivate per la guida tecnica dei rossoneri. Tra i profili più quotati infatti figurano quelli di Massimiliano Allegri, ex Juventus ed ex Milan, e Antonio conte, sinonimo di garanzia e forte carattere. Non mancano però le opzioni rappresentate da dei tecnici che si sono messi in luce ultimamente, come Vincenzo italiano e Roberto de Zerbi. A questi si aggiunge il nome di Thiago Motta e di Roberto Mancini ex c.t. della nazionale italiana.