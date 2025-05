Milan-Tare: ci siamo! La conferma arriva dall’Albania

Igli Tare sembra prontissimo ad iniziare la sua nuova avventura tra le mura rossonere. L'ex DS della Lazio avrebbe già firmato il contratto che lo lega al club di Via Aldo Rossi: manca soltanto l'ufficialità da parte del Milan . Nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro Stefano Bressi ha fatto il punto della situazione legata al DS, rivelando come sia stata l' Albania ad anticipare il Milan sull'annuncio.

Per non perdervi nessun aggiornamento sul mondo rossonero, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, in modo da restare sempre connessi con Pianeta Milan!