MILAN-STELLA ROSSA, FONSECA non si sbilancia: “PRIME OTTO? POSSIBILE, MA…”

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa, analizzando i temi principali del match valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Insieme a lui Matteo Gabbia, difensore centrale del Diavolo. Ecco, dunque, il video del nostro Stefano Bressi, presente al centro sportivo di Milanello, con i passaggi principali dell'intervento del lusitano in sala stampa.