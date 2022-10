Milan, dagli sponsor allo stadio: i poteri di Cardinale nel club | News

Oltre alla funzione di rappresentanza, Cardinale dovrà anche curare i rapporti con qualsiasi autorità e amministrazione statale o regionale, con particolare riferimento alle pratiche per il progetto del nuovo stadio di proprietà di Milan e Inter. Il proprietario del club - si legge nel sito di ' Calcio&Finanza ' - avrà poteri anche per quanto riguarda la nomina e la revoca di avvocati, difensori e consulenti e la possibilità di compiere ogni operazione bancaria per l’amministrazione ordinaria della società (apertura e chiusura di conti correnti e molto altro), il tutto entro un limite massimo di valore fissato a 500mila euro per ogni singola operazione . Si uniscono a queste facoltà anche l’incasso di somme dovute alla società e il ritiro di pacchi e lettere di qualsiasi tipo destinati al club.

Infine, non va dimenticata la facoltà di «negoziare, stipulare, modificare, risolvere, cedere e/o acquisire per cessione contratti relativi all'attività ordinaria della società sia in Italia che all'estero». Tra questi ci sono quelli per l'acquisto e la vendita di immobili e ancora contratti di finanziamento, di sponsorizzazione, il tutto «entro un limite di valore massimo pari a euro 500.00 per singolo contratto ovvero, in caso di contratti di durata pluriennale, non superiore a euro 500.000 su base annua per singolo contratto».