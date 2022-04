Milan, sui social un tifoso incita al gol e Tomori risponde: “Hai ragione”

Curioso siparietto sui social del Milan: un tifoso incita i rossoneri a a fare gol con Fikayo Tomori che ha risposto dandogli ragione

Che il Milan abbia delle difficoltà in fase realizzativa ormai è evidente a tutti. Solamente quattro gol segnati nelle ultime sette partite dalla squadra di Stefano Pioli, con il reparto offensivo che fa fatica a trovare la via della rete. Non si può dire lo stesso della difesa, che non ha subito nessun gol nelle ultime cinque partite.