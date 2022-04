Il Milan pensa al calciomercato. Mancano sei partite alla fine della stagione, ma Maldini e Massara devono iniziare a pianificare l'annata successiva andando a migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. A tal proposito, c'è da risolvere il problema relativo al terzino sinistro, visto che Theo Hernandez non ha un vero sostituto in rosa. Per questo motivo serve un acquisto in quella zona di campo.