Questa lista di illustri mancanti solleva qualche interrogativo sulle motivazioni che stanno dietro queste assenze. Se per Boban le divergenze con la dirigenza del Milan sono note, le ragioni della mancata partecipazione di Capello e Kakà non sono del tutto chiare, ma ciò non toglie nulla al valore simbolico e sportivo di una giornata che si preannuncia comunque memorabile per il club di via Aldo Rossi.