Milan, lo scudetto manca dal 2011: cosa fanno oggi gli eroi dell’ultimo trionfo?

Il Milan di Stefano Pioli sta lottando per conquistare uno scudetto che manca dalla stagione 2010-2011. I rossoneri, al primo posto in classifica, possono sognare e ritornare sulla vetta d'Italia dopo tanti anni difficili conditi da cambi di proprietà e scarsi risultati ottenuti sul campo. Se dovesse terminare al primo posto alla fine di questa stagione, i rossoneri cucirebbero sul petto il tricolore dopo ben undici anni. A proposito: cosa fanno oggi gli 'eroi' dell'ultimo successo rossonero in Serie A? Scopriamolo nelle prossime schede.