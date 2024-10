Milan, Scaroni dice tutto. Scambio Leao-Osimhen? Calabria via a gennaio

Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 25 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i rossoneri torneranno subito in campo (o forse no) nella ostica sfida contro il Bologna. Dal possibile addio di Davide Calabria alle parole di Paolo Scaroni, fino allo scambio Rafeal Leao-Victor Osimhen. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.